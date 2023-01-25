Hakkari Belediyesi dönercileri denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan dönerciler denetledi.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar kentin değişik noktalarında bulunan döner satış noktalarında sıkı denetimler gerçekleştirdiler. Ekipler, dönercilere fiyat rayici almaları için uyarıda bulunarak, hassas terazi kullanmaları ve uygun et gramajını dönerlere eklemelerini istedi. Hijyen ve genel temizlik için gerekli uyarıların yapıldığını ifade eden Zabıta Müdürü Adil Demir, "Denetimlerde hijyen ve kullanılan ürünler üzerinde yoğunlaştık. Eksiklikleri bulunan döner işletmesi sahipleri, sözlü olarak uyarılarak eksikliklerini gidermemeleri halinde bir sonraki denetimlerde kendilerine yasal işlem uygulanacağı hakkında bilgi verildi. İş yeri sahiplerinin kullandıkları aletlerin temizliği, döner hazırlama bölümlerinin genel temizliği, personel temizliği üzerinde hassasiyetle duruldu. Vatandaşların gıda ürünlerini sağlıklı bir şekilde tüketebilmesi için denetimler aksatılmadan devam edecek. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında şikâyetlerini zabıta müdürlüğüne bildirmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.