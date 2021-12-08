Gezgin Öğretmen Yüksekova’nın en yüksek dağlarında santur çaldı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde ‘Gezgin Öğretmen’ olarak tanınan Ümit Bartın, ilçenin en yüksek rakımlı dağlarında santur çaldı.

Gezgin Öğretmen Ümit Bartın, sonbahar mevsimi ile birleşen Yüksekova’nın karlı dağlarında santur çaldı. Köpeğini de yanına alarak doğayı gezen Gezgin Öğretmen, gördüğü eşsiz manzaraları insanlara tanıtıyor. Karlı dağlara karşı santur çaldığını belirten Bartın, ’’Yüksekova’nın Akçalı köyünün yüksek rakımlı dağlarında kamp yaparken doğanın bana verdiği huzura odaklandım. Her zaman yanımda taşıdığım İran ve Hindistan müzik dünyasına ait olan santuru çıkarıp, doğanın eşsiz manzarasıyla olacak uyuma odaklandım. Huzur dolu seslerin doğada yankı bulduğu o anın tadını çıkarmak için heyecanlanıyordum. Köpeğimin de benim bu küçük konserimi sessizce dinlediğini ve benim bu gezime eşlik ettiğini ve onun da rahat tavırlarını gördüğümde ne kadar mutlu olduğuna şahit oldum. Müzik ve doğa insana huzur veren dünyanın benzersizlerindendir’’ dedi.