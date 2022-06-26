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Fotoğrafçılardan sınırdaki düğüne yoğun ilgi

Hakkari’nin Çukurca ilçesine Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali için Türkiye’nin çeşitli illerinde gelen fotoğrafçılar, sınır mahallede yapılan düğün törenine yoğun ilgi gösterdi.

HAKKARİ 26.06.2022, 12:28
Fotoğrafçılardan sınırdaki düğüne yoğun ilgi

Hakkari’nin Çukurca ilçesine Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali için Türkiye’nin çeşitli illerinde gelen fotoğrafçılar, sınır mahallede yapılan düğün törenine yoğun ilgi gösterdi.

Çukurca Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali için Türkiye’nin çeşitli illerinde gelen fotoğrafçılar, Mustafa ve Özlem Alkan çiftinin düğün törenine katılarak, ilçenin gelenek ve göreneklerini fotoğraf karelerine yansıttılar. Erkeklerin ve kadınların ayrı noktalarda oynadığı halayları çekmek için adeta birbirleri ile yarışan fotoğrafçılar, düğün töreninde en güzel kareyi yakalamaya çalıştılar.

İlçenin gelenek ve göreneklerini yakında gördüklerini belirten fotoğrafçılar, ilk defa ilçeye geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Alkan ailesi ise düğünlerine iştirak ettikleri için misafirlere teşekkür etti.

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