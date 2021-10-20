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Derecik ilçesi sıcak asfalta kavuştu

Hakkari’nin Derecik Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması başlattı.

HAKKARİ 20.10.2021, 16:04
Derecik ilçesi sıcak asfalta kavuştu

Hakkari’nin Derecik Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Derecik ilçesinde yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmeyen yollar asfaltlanarak modern görünüme kavuşturuluyor. 2018 yılında ilçe statüsüne geçen Derecik’te belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İlçede merkez olmak üzere tüm mahallerde altyapı ve yol yapım çalışmaları devam ediyor. Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahim Akgündüz, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Cumhurbaşkanlığıyla Derecik’in 2018 yılında ilçe statüsüne kavuştuğunu hatırlatarak, “İlçeyi güzel bir hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. İlçeye 4,5 kilometre sıcak asfalt döküyoruz. Halkımıza her türlü hizmetti yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Derecik İlçe Başkanı Abdurrahim Akgündüz ise ilçenin görülmeye değer bir yer olduğunu belirterek, “Şu an ilçemize 4,5 kilometre sıcak asfalt serimi yapılıyor. Daha sonra ışıklandırma da yapacağız. Mahallelerimizde parke taşı döşedik. Hizmetlerimiz devam ediyor. Bize destek olan başta Cumhurbaşkanımıza, vekilimize ve belediye başkanımıza halkım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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