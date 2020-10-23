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Dağlıca’da ev yangını
HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI DAĞLICA KÖYÜNDEKİ BİR EVDE ÇIKAN YANGIN MADDİ HASARA YOL AÇTI.
HAKKARİ 23.10.2020, 11:20
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova’ya 56 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde meydana geldi. Adil Özçük’e ait evde 04.00’da çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına uykuda yakalanan ev halkı, panikle uyanarak müdahale etti. Ev halkı ile çevredekilerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.
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