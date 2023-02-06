Çukurcalı gönüllülerden depremzedeler için yardım kampanyası

Hakkari’nin Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönüllüleri tarafından depremde zarar görenler için yardım kampanyası başlatıldı.

Çukurca Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönüllerinden Ayat Demir, yaşanan deprem felaketinin herkesi derinden etkilediğini belirterek, “Bu tarz durumlarda birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için gençlik merkezi olarak gönüllü gençlerimizle beraber kardeşlerimizin yanındayız. Bu çerçevede herkes elinden geleni yaparak yardım seferberliği başlatmış durumdadır. Bizde toplayacağımız malzemeleri depremzede kardeşlerimize göndereceğiz” dedi.