Çukurca’da okullar tatil edildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullara bir gün ara verildi.

Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemizde kar yağışı ve olumsuz hava ve ulaşım koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.