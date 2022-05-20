Çukurca’da meşaleli gençlik yürüyüşü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle meşaleli ve Türk bayraklı gençlik yürüyüşü yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki gençlik merkezinden Çukurca Kaymakamlığı önüne kadar devam eden yürüyüşe; Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği yürüyüşün sonunda okunan İstiklal Marşı’nın ardından program son buldu.