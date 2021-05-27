Çukurca’da eğitim atağı

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, dünyaya açılan yeni bir Çukurca olduğunu belirterek, “Bölgede okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için farklı projelere imza atıyoruz” dedi.

Çukurca ilçesi, huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte eğitimde atağa geçti. Çukurca’ya atandığı günden beri eğitime verdiği önemle bilinen Kaymakam Hasan Kurt, bölgedeki eğitim kalitesini artırmak için farklı çalışmaların yapılmasına öncülük ediyor. Merkez ve köylerdeki okulları dolaşarak öğretmenlerden bilgi alan Kaymakam Kurt, “Terörün tek düşmanı eğitimdir. Bölgede okuma yazma bilmeyen hiç kimsenin kalmaması için farklı projelere imza atıyoruz. Öğrenciler için bir yandan kaynak kitap dağıtıyoruz bir yandan da okuma yazma bilmeyen yetişkinler için de milli eğitim bünyesinde kursların açılması için öncülük yapıyoruz” dedi.

“Avrupa destekli projelerimiz kabul edildi”

Çukurca Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, oluşturdukları proje ekibi sayesinde Erasmus kapsamında 4 projelerinin kabul edildiğini belirtti. Sınırın sıfır noktasında olan Çukurca ilçesinin başarılı projelerle anılması için ekibinin büyük bir özveriyle çalıştığını kaydeden Doğan, “İlçemizde birçok proje uygulanmaktadır. İnşallah tez zamanda ilçemizin başarı çıtasını daha da yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

“İlçedeki eğitim için herkes fedakarca emek sarf ediyor”

AK Parti’li Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar da, ilçede bulunan bütün kurumların koordineli bir şekilde öğrenciler için fedakarca emek sarf ettiğini söyleyerek, “Lisede okuyan son sınıftaki öğrencilerimiz için kaynak kitapları temin ederek dağıttık. Merkez ve köylerde okuyan birçok öğrencimize başta kırtasiye olmak üzere birçok eğitim öğretim materyali temin edilerek dağıtıldı. İlçede bulunan bütün kurumlarımızın tek hedefi, eğitim kalitesinin yükselmesidir” diye konuştu.