Çukurca festivalinde ödül töreni

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bu yıl düzenlenen ‘4.Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali’ çerçevesinde bisiklet, rafting, futbol ve değişik branşlarda dereceye girenlere kupa ve ödül verildi.

Ödül törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkan Ensar Dündar, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, AK Parti Hakkari il Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Hakkari Gençlik ve Spor il Müdürü Emin Yıldırım, İl Kültür Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Çukurca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin, ünlü türkücü Aydın Aydın, Türkiye’nin bir çok ilinden gelen fotoğraflı sanatçıları, sporcular, doğa severler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İlçe Başkanı Ensar Dündar, Kaymakam Hasan Kurt, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Vali İdris Akbıyık ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy birer konuşma yaparak geçmişten günümüze ülkemiz ve Çukurca ilçesinde gelinen huzur ortamına değindiler. Yılan protokol konuşmalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri yine protokol üyeleri tarafından verildi.