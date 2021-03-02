BİK Van Şube Müdürü Uluçamlıbel’den Yüksekova’ya ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geldi.

Yüksekova ilçesine gelen Müdür Uluçamlıbel, ilk olarak ilçede günlük yayın yapan Yüksekova Halkın Sesi Gazetesini ziyaret ederek çalışanlarıyla bir araya geldi. Müdür Uluçamlıbel, Yüksekova Halkın Sesi Gazetesinin sahibi Ali Yiğit’ten gazetenin durumuyla alakalı bilgi aldı.

Daha sonra Müdür Uluçamlıbel, Yüksekova Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik bürosunun çalışanlarını, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı’yı ve icra müdürlüğünü ziyaret etti.

Müdür Uluçamlıbel, son olarak Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı’yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Doğramacı’yla bir araya gelen Uluçamlıbel, Yüksekova’da yerel gazetelerle ilgili sorun ve mevzuatlarını paylaştı. Müdür Uluçamlıbel, Doğramacı’ya Basın İlan Kurumunun kitaplarını hediye etti.

Yüksekova Halkın Sesi Gazetesinin sahibi Ali Yiğit ise Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şube Müdürü Mevlüt Uluçamlıbel’in Yüksekova ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirterek teşekkür etti.