Belediye ekipleri soğuk havaya meydan okuyor

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri dondurucu soğuklara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bir taraftan su arıza ekibi, diğer taraftan kanalizasyon ekibi, kentin değişik noktalarda oluşan arızalara dondurucu soğuk havaya rağmen anında müdahale ediyor. Özellikle oluşan arızalarda mahalle muhtarlarıyla hareket eden ekipler, sorunların çözümünde doğru yönlendirmeyle arızaları gideriyor.

Son günlerde havaların soğuduğu kentte iş makinelerinin yardımı ile olası arızalara müdahale eden ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, mahalle muhtarları ile hareket ettiklerini belirterek, içme suyu başta olmak üzere kanalizasyon tıkanmalarında ekiplerin zamanında harekete geçtiğini ifade ettiler.