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Başkanlardan ücretsiz maske dağıtımı

HAKKARİ’DEKİ ESNAF BAŞKANLAR AHİLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITTI.

HAKKARİ 15.09.2020, 08:18
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Başkanlardan ücretsiz maske dağıtımı

Hakkari’deki esnaf odaları başkanları, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında ücretsiz maske dağıttı.

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Ahilik Haftası kutlaması etkinlikleri kapsamında maske dağıttı. Esnafın sorun ve sıkıntılarını da dinleyen başkanlar; maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında da uyarılarda bulundu.

Başkanlar, değişik iş yerleri ile yolda geçen vatandaşlara yaklaşık bin adet maske dağıttı.

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