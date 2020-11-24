banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Sürücüsüz taksiler yollarda
Sürücüsüz taksiler yollarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Doların yükselişi devam edecek mi? 
Doların yükselişi devam edecek mi? 

Başkan Saklı öğretmenlerle bir araya geldi

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçedeki okulları gezerek öğretmenlerin gününü kutladı.

HAKKARİ 24.11.2020, 14:18
1
Başkan Saklı öğretmenlerle bir araya geldi
banner422

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçedeki okulları gezerek öğretmenlerin gününü kutladı.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, MHP İlçe Başkanı Şahmir Şen ve beraberindekiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki okulları gezerek öğretmenlerin gününü kutladı.

Başkan Saklı ve beraberindekiler, öğretmenlere gül hediye etti.

Öğretmenler, Başkan Saklı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu