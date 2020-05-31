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Başkan Dündar, çeltik tarlasında vatandaşlarla birlikte çalıştı

BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞIN ÇELTİK TARLASINDA İMECE USULÜ İLE ÇALIŞTI

Başkan Dündar, çeltik tarlasında vatandaşlarla birlikte çalıştı

BELEDİYE BAŞKANI VATANDAŞIN ÇELTİK TARLASINDA İMECE USULÜ İLE ÇALIŞTI

31 Mayıs 2020 Pazar 09:16
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Başkan Dündar, çeltik tarlasında vatandaşlarla birlikte çalıştı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, çeltik eken çiftçilerle birlikte çamurlu suya girerek çalıştı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde çeltik tarlalarının ekimine devam ediliyor. Yeşillenme Mahallesinde vatandaşların çeltik ekmeye başlamasıyla hareketlenen iş yükü nedeniyle bütün çiftçiler yoğun bir mesaiye başladı. Vatandaşları ziyaret eden Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, çeltik eken çiftçilere yardım ederek tarlada çalıştı.

Başkan Dündar, “Yılın bu döneminde ilçedeki çiftçilerimiz için çok önemli bir süreçtir. Çünkü çeltik ekiminin belli bir zamanı var. O sürede bütün çiftçi kardeşlerimiz imece usulü ile birbirilerinin yardımında bulunurlar. Bende hafta sonraları normal bir vatandaş olarak çorbada bir tuzumuz olsun diye çiftçi kardeşlerimize yardımda bulunuyorum. İnşallah bol bereketli bir ürün elde ederiz. Çünkü bu yıl ki yağışlardan dolayı su kaynaklarımız bereketlendi. Bütün ilçe halkı olarak bu yıl ki çeltik mahsullerinden umutlu” dedi.

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