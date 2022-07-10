Bacada mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir evin bacasında mahsur kalan yavru kediyi duvarı delerek kurtardı.

Gazi Mahallesi Kazandıoğlu semtinde bir evin bacasında bir kedinin 4 gündür mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri hemen harekete geçti. Sesin geldiği noktayı tespit eden itfaiye ekibi, kurtarma çalışmalarına başladı. Uzun uğraşlar sonucunda bacanın duvarını delen itfaiye ekibi, yavru kediyi yara almadan kurtarmayı başardı. Açılan delikten çıkan kedi hemen bölgeden uzaklaştı.

İtfaiye ekibinin başarılı çalışması mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Mahalle sakinleri, bayram gününde can kurtaran belediye ekiplerine teşekkür etti.