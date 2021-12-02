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Trabzon Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinden Gara şehidi Vedat Kaya’nın ailesine anlamlı destek

Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, Çanakkale şehitleri ile Gara şehitlerinin aynı amaç doğrultusunda şehadete yürüdüğünü belirterek, "Gara şehitleri, Çanakkale’de insanlar nasıl beraber şehit olduysa bugün de aynı 13 vilayetten bunlar beraber şehit oldu" dedi.

Haberde İnsan 02.12.2021, 14:02
Trabzon Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinden Gara şehidi Vedat Kaya’nın ailesine anlamlı destek

Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmus Kaya, Çanakkale şehitleri ile Gara şehitlerinin aynı amaç doğrultusunda şehadete yürüdüğünü belirterek, "Gara şehitleri, Çanakkale’de insanlar nasıl beraber şehit olduysa bugün de aynı 13 vilayetten bunlar beraber şehit oldu" dedi.

Trabzon Şehit ve Gazi Aileleri Derneği, şehit aileleri ile birlikte Mardin’e geldi. Dernek başkanı ve şehit aileleri, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın ailesini ziyaret etti. Mardin’e Trabzon’dan şehit aileleri ve dernek başkanının geldiğini belirten Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, "Onları misafir ediyoruz. Mardin’de tarihi kentimizde şehit ailelerimiz öncelikle onlar başımızın tacıdır. Her zaman biz onları ağırlamaktan gurur duyarız. Buradan şehit ailelerimizi hem gönül köprüsü olarak gördüğümüz ve gönül bağı kurmak için Trabzon’dan gelen şehit ailelerimiz de annelerimiz, teyzelerimizle beraber Gara şehidimizin babası Şehmus Kaya’yı ziyarete geldik. Trabzon’dan gelen dernek başkanımızla beraber böyle bir gönül bağı olsun istedik. Bütün şehit ailelerimiz bir arada olsun niyetimiz amacımız budur" dedi.

Doğu bölgeleri ile beraber bir istişare içerisinde olup onlarla dostluk kurma amacıyla şehit ailelerinin birbirlerini tanıması için Mardin’i ziyarete geldiklerini bildiren Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Şeref İşler, “Şehit aileleri derneği başkanımız ve heyeti bizimle son derece güzel ilgilendiler, teşekkür ediyoruz. Aramızdaki dostluk, birlik, beraberlik hep böyle devam etsin. Bizleri buralara kadar gönderen Trabzon Ortahisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç’e çok teşekkür ediyoruz. Her türlü yardımı desteği şehit ailelerine veriyor. Gittiğimiz her ilde de bu güzelliğin karşılığını görüyoruz. Biz gittiğimiz illerde şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz” diye konuştu.

"HDP, PKK’nın yuvasıdır"

Gara şehitleri ile Çanakkale şehitlerinin aynı amaç uğruna şehadete yürüdüğünü belirten Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya’nın babası Şehmuş Kaya, ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Kaya, "Çanakkale’de biz nasıl beraber şehit olmuşsak bugün de aynı 13 vilayetten insanlar beraber şehit oldu. Bu alçaklar Kürt-Türk ayrımı yapıyor. Neymiş biz Kürt sorunu çözeceğiz. Sen Kürt sorununu geç. Sen Kürt sorununu çözmüyorsun. Senin amacın burada bir bölme yapalım. Ondan sonra Amerika’yı çağır gelsin, burada yerleş. Tek bir asker kalana kadar bu alçaklara prim yoktur. Biz HDP’nin kim olduğunu biliyoruz. HDP, PKK’nın yuvasıdır biri silahlı biri silahsızdır o HDP’nin mecliste ne işi var” şeklinde konuştu.

Şehit babasından Akşener’e tepki

Şehmus Kaya, konuşmasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de tepki gösterdi. Kaya, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral hanım ne diyor, şehitler bizim başımızın tacıdır diyor. Diyor ki ben oyumu Kürtlerden, Zazalardan aldım. Daha 6 ay olmadı. Sen Kürtlerin anasına avradına küfür ettin. Hani analar başının tacıydı. Hele söyle bakalım, o soytarı hala orada duruyor. Sen kimsin şehit ailelerine küfür ediyorsun. Sen milletvekili oldun senin arkanda o dokunulmazlık var. Bizim de yanımızda polisimiz var. Askerimiz var, şehit aileleri var, biz senden korkmuyoruz. Eğer sen Mardin’de böyle bir şey yaparsan sen o zaman görürdün gününü ama ne var ki Bingöl halkı onlara sahip çıkmadı. Adam tek başına kaldı. Şehit aileleri derneklerine çok teşekkür ediyorum. Başımın üstünde yerleri var. Her zaman beklerim. Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma, Valime ve herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Şehitlere sahip çıkıyorlar. Allah razı olsun herkesten. Askerimden, polisinden herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

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