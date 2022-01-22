Temizliğe her sabah birlikte başlayıp birlikte bitiriyorlar

Trabzon’un Ortahisar ilçesin Çukurçayır mahallesinde temizlik görevlisi ile köpeğin dostluğu görenleri kendine hayran bırakıyor. Hiç yanından ayrılmayan ’Beyaz’ ismini verdiği köpeğin her sabah kendisini karşılayıp mesaisine eşlik ettiğini ifade eden Abdulbari Çimen, ’Beyaz’ ile yol arkadaşlıklarının 1,5 yıldır sürdüğünü belirtiyor.

Ortahisar Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan Abdulbari Çimen, sabah saatlerinde Beyaz ile başladığı temizlik görevini öğle saatlerine kadar birlikte sürdürdüklerini belirterek aralarındaki dostluk bağının geliştiğini söyledi. Zaman zaman elindeki süpürgesi ile ’Beyaz’ı temizleyip sırtını kaşıyan Çimen, hayvanları çok sevdiğini belirterek bu davranışıyla çevresinden çok güzel tepkiler aldığını kaydetti.

Her fırsatta Beyaz’ı sevip diyalog kuran Çimen, kendisiyle temizlik yaparken tanıştıklarını ifade ederek “Dostluğumuzun başlayalı yaklaşık 1,5 yıl oluyor. Sokakları süpürürken kalabalık hayvanların içinde korkunca bana doğru gelmeye başladı. Bende onlardan korkmasın diye sevmeye çalıştım, bu şekilde dost olduk. Ondan sonra da beni bırakmadı hep benimle beraber bu şekilde aramızda bir bağ gelişti birbirimizi sevdik. İsmini ’Beyaz’ koydum. Sabahtan öğlene kadar yarım gün benimle çalışır gider, ertesi gün yine beni aynı şekilde sabah erken saatlerde karşılar yine öğlene kadar benimle çalışır gider. Bu şekil bir dostluğumuz var. Kendisini çok seviyorum. Süpürürken bulduğum tavuk atıkları olsun diğer yiyecekleri toplayıp kendisine veriyorum. Zaman zaman onu da temizliyorum, süpürge ile sırtını kaşıyorum. Çok akıllı, temiz bir hayvan. Hayvanları çok seviyorum, özellikle de sokak hayvanlarını çok seviyorum. Sadece köpek değil kedi diğer hayvanları çok seviyorum” dedi.

"Çevremden güzel tepkiler alıyorum"

Bu davranışından dolayı çevresinde güzel tepkiler aldığını kaydeden Çimen, “Zaman zaman hayvan sever dostlarımız yanımda durup hayvanı severek mama desteğinde bulunuyorlar. Yemek atıklarını poşetleyip getirenler oluyor bunlarla zaman zaman karşılaşıyorum. Çevremden çok güzel olumlu tepkiler alıyorum. Sürekli peşimde dolaştığı için insanlar bizi seyrediyor. Şöyle bir sıkıntımız var; insanların çoğu hayvanlardan korkuyor. Hayvanlar korkacak bir şey yok. Aslında hayvanları o hale biz getiriyoruz. Bence hayvanlar saldırgan değiller insanlara zarar verecek canlılar değiller. Onları sevsek onlara yakınlaşsak saldıracaklarını hiç düşünmüyorum. Hayvanlar içgüdüsel olarak hareket ediyorlar insanları çok seviyorlar. Bazen çok erken geldiğim zaman beni bulamayınca diğer temizlikçi arkadaşlarla gitmeye başlıyor. Bu bölgede üç arkadaşız, beni bulamadığı zaman diğer arkadaşlarla gider diğer arkadaşlarım da onu çok seviyor” şeklinde konuştu.