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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane’ye dönerken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kabri başında anıldı.

Haberde İnsan 24.11.2021, 14:51
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane’ye dönerken terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kabri başında anıldı.

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kabri başında düzenlenen programda Vali Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek ile birlikte Necmettin öğretmenin kabrine karanfil bırakarak dua etti. Programda konuşan Vali Taşbilek, “Memleketimizin evladı olan değerli Necmettin Yılmaz kardeşimizin kabrini hep beraber arkadaşlarımız ve ailemizle ziyaret etmek istedik. Her yıl olduğu gibi bugün de Necmettin’imizin yanındayız. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ömürlerini milletimizin aydınlanma davasına adayan değerli öğretmenlerimizin, toplumumuzun en saygıdeğer kesimi olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

Şehit Yılmaz ve tüm şehit öğretmenlerin bu ülkedeki tek isteklerinin memleketin evlatlarına hizmet etmek, memleketini aydınlatmak, gelecek nesilleri en iyi şekilde eğitmek, donatmak olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Ama maalesef bölücü terör örgütünün mensupları ellerindeki kalemden, beynindeki bilgiden başka hiçbir şeyi olmayan değerli vatan evlatlarını hunharca katlettiler. Bütün eğitim şehitlerimize rahmet diliyorum. Vatanımızın birliği, beraberliği, bekası uğruna mücadele ederken şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimize rahmet diliyorum” diye konuştu.

Şehit öğretmenin ağabeyi Ahmet Yılmaz ise, “Buraya kadar gelen herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlerimiz nesiller boyunca bizi ilim irfan sahibi eden, bilmediklerimizi öğreten, çağdaş toplumun temelini oluşturan gönül erleridir. Buradan öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara çok şey borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Torul Kaymakamı Orhan Ayvaz, Gümüşhane Belediye Başkan Vekili Mümin Çakıcı, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve meslektaşlarının katıldığı programda Necmettin öğretmenin annesi Gülay ve ağabeyi Ahmet Yılmaz da hazır bulundu.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü Şanlıurfa’dan memleketi Torul’a dönerken bölücü terör örgütü mensupları tarafından Tunceli-Erzincan karayolu Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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