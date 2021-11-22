Osmangazi metrûk binalardan temizleniyor

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metrûk binaları yıkmaya devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelindeki tehlike saçan metrûk binaları yıkıyor. Son olarak Mollafenari Mahallesi Durum Sokak üzerinde yer alan halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metrûk bina, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli güvenlik tedbirleri alınarak yıkıldı. Madde bağımlılarının mesken tutması sebebiyle mahalle sakinlerinin huzurunu kaçıran binanın yıkılması vatandaşlara nefes aldırdı.