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Mudanya yolunda trafik düzenlemesi

Bursa-Mudanya yolunda bu gece trafik akışı yeniden düzenlenecek.

Haberde İnsan 16.09.2021, 17:39
Mudanya yolunda trafik düzenlemesi

Bursa-Mudanya yolunda bu gece trafik akışı yeniden düzenlenecek.

Bursaray Emek - Şehir Hastanesi hattı inşaatı kapsamında bu gece (perşembe) 22.00 - 06.00 saatleri arasında Bursa-Mudanya yolu üzerinde Gürel Sokak ile 329. Sokak arasında bulunan yaya üst geçidi sökülecek. Yaya geçişleri inşaat süresince oluşturulacak sinyalize yaya geçidinden sağlanacak. Yine aynı çalışmalar kapsamında Mudanya Yolu üzerinde bulunan Sanayi Caddesi 4 (D0732) otobüs durağı, servis yolu üzerinde 329. Sokak öncesinde oluşturulacak geçici durak noktasına taşınacak. Üstgeçit söküm işleri sırasında trafik kademeli olarak servis yoluna alınacak, sürücülerin şehir içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergâhlarda dikkatli olmaları istendi.

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