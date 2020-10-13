Kadının fendi atları yendi

Bursa'da yaşayan 26 yaşındaki Şeyma Kalkan, felsefe bölümünü bitirmesine rağmen ilgi duyduğu atlara yakın olmak için ise Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Meslek Yüksek Okulu'nda atçılık eğitimi aldı. At antrenörlüğü bölümünü okurken, sektörde nalbantların kısıtlı sayıda olduğunu farkına varınca nalbant olmaya karar verdi. Ojeli elleri, makyajlı yüzü, fönlü saçlarıyla mesleğe gönül veren Şeyma Kalkan, hocalarının da desteğiyle Türkiye'nin tek kadın nalbandı oldu. 3 yıldır bu işin içinde olduğunu ifade eden Kalkan, "Son 1 yıldır profesyonel olarak nal çakımı yapıyoruz. Şu an tabiat bünyesinde hara sorumlusu ve buranın nalbandıyım. Atlarımızla birlikte burada güzel vakit geçiriyoruz. Bu mesleğin kadınlar tarafından yapılması alışılagelmiş bir durum değil. Burada kendim çakım yaparken gelen misafirler izledikleri zaman şaşkınlıkla karşılıyorlar. Kadının elinde bir çekiç, bir çivi ve atın altında gördükleri zaman biraz hayret ediyor. Sonuçta güç isteyen bir meslek. Her kadın yapabilir mi? Kendinde bu gücü bulabilen kadın yapabilir. Bünye olarak fiziksel olarak kadına göre bir meslek olmadığı aşikar. Mesleğin dezavantajları bel kuvveti ile çalıştığımız için bel ve boyun fıtığı, kas ağrıları ile karşılaşabiliyoruz. Güçlü kuvvetli kadınlara öneririm. Şu an profesyonel olarak bu işten para kazanan nalbant kadın yok. Ama hobi olarak mutlaka vardır. Bunu iş olarak yapan tek benim" dedi.