Engellilerin bir günlük askerlik heyecanı

Engellerinden dolayı askerlik yapamayan engelli vatandaşlar için Ankara’da asker kınası ve temsili yemin töreni düzenlendi.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kızılcahamam’da yaşayan engelli vatandaşlar için asker kınası ve temsili yemin töreni düzenlendi. Belediyeye ait düğün salonunda organize edilen programa, zihinsel ve bedensel engelliler ile aileleri katıldı.

Bugüne kadar engellerinden dolayı askere gidemeyen vatandaşlara askeri kıyafet giydirildi. Kına merasimi yapılan vatandaşlar için asker eğlencesi ve Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla yemin töreni düzenlendi..

Programda Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, birer konuşma gerçekleştirerek Dünya Engelliler Günü’nü kutladı.

Dünya Engelliler Günü için düzenlenen programda engelli vatandaşların eğlenmesi için düzenlenen etkinliklerle devam etti.