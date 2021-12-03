Engelli bireylerin el emekleri sergilendi

Kırklareli’nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından kurulan serginin açılışı yapıldı.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü kapsamında Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından kurulan serginin açılışı, Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Eşi İlknur Bilgin’in katılımlarıyla yapıldı. Açılışta öğrenciler hep birlikte gökyüzüne balon saldı. Daha sonra Vali Bilgin, Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin sergisini gezdi ve öğrencilerden bilgi aldı. Osman Bilgin ve Eşi İlknur Bilgin, öğrencilerin gününü kutlayarak hediye verdi.

Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okul Müdürü Şahin Değer, ‘Notaların Rengi’ projesi kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinde ve 7 farklı özel eğitim okulunda öğrenciler Lugwig van Beethoven’in 9’uncu Senfonisi adli bestesiyle kendi dünyalarını sergilediklerini belirtti. Değer, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında geçtiğimiz mayıs ayında ‘Notaların Rengi’ projesini başlattık. Projemiz kapsamından Türkiye’nin 7 bölgesinde ve 7 farklı özel eğitim okulunda öğrencilerimiz Lugwig van Beethoven’in 9’uncu Senfonisi adli bestesini dinlerken kendilerini ifade edebilmek adına farklı resimler yaptılar. Toplam 80 resmi bugün burada sergileme imkanı bulduk. Farklı engel türlerinden, farklı çocuklarımız kendi yaşamlarını, kendi ruh hallerini ve dünyaları yansıtan resimlerini burada sergiye sunmuş oldular” dedi.