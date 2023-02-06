Eğlence mekanları depremler dolayısıyla kapatıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle Eskişehir’de eğlence mekanları kapatılıp camlarına taziye mesajları asıldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem büyük yıkıma sebep olurken, 7,7 büyüklüğündeki sarsıntı Malatya, Gaziantep, Hatay başta olmak üzere birçok ilden şiddetli bir şekilde hissedildi. Artçıların yanı sıra saat 13.24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerle bin 500’ü aşkın kişi hayatını kaybederken 9 bin 500’ü aşkın vatandaş da yaralandı. Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de vatandaşlar aralarında yardım toplayarak deprem bölgesine gönderiyor. Yardımların yansıra Eskişehir’in eğlence mekanlarının bulunduğu Vural Sokak’ta işletme sahiplerinin çoğu, mekanlarını kapattı. Normal şartlarda yoğun kalabalığın ve müzik sesinin hakim olduğu sokak sessizliğe bürünürken, kapalı olan işletmelerin camlarına asılan notlarda depremden dolayı kapalı olduklarını ve depremlerden etkilenenler için taziye mesajı yer aldı.

“Eğlence mekanları bugün kapalı”

Fastfood dükkanı işleten Ali Aybar, yaşananlardan sonra gösterilen duyarlılığın yerinde olduğunun altını çizdi. Aybar, “Bir şekilde hepimizin yakınları ve arkadaşları o tarafta. Aslında hiç tanıdığımız olmasa dahi hepimiz için yaşananlar büyük üzüntüye neden oldu. Eğlence mekanları bugün kapalı. Biz de gıda işletmecisi olmamıza rağmen dükkânımız açmadık. Ulusumuz için çok kötü bir gün. Dolayısıyla böyle bir günde her hangi bir maddi çıkar ve eğlence düşünmemiz söz konusu bile olamaz. Bütün eğlence mekanı sahibi arkadaşalar duyarlılık gösterdi. Olması gereken buydu. Kayıplarımız için milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarına Allah’tan sabır diliyorum” dedi.

“Bugün eğlence olmaz”

Sokakta bir eğlence işletmesinde çalışan Kemal Bodur, işletmesinin bugün kapalı olduğunu söyledi. Böyle bir günde eğlencenin düşünülmeyeceğinin söyleyen Bodur, “Biliyorsunuz birçok şehrimizde depremler oluyor. Ülkemiz adına kötü bir durum. Biz arkadaşlarımızla konuşup, yapabildiğimiz kadar eşya yardımı yapabilmek için buraya toplandık, işletmememizde eşyaları bir araya getirdik. Bugün sahne ya da müzik olmayacak, bugün eğlence olmaz, ülkemiz şuan kötü bir süreçte ama elimizden geldiğince birlik olup yardımlarda bulunmalıyız” diye konuştu.