Bakanlık, 4 bin yıllık aile arşivini tek kitapta topladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nikahtan boşanmaya, doğumdan ölüme, vasiyetten mahkeme kayıtlarına kadar aile ile ilgili 4 bin yıllık süreci kapsayan tüm verileri “Aile Tarihinden Belgeler” kitabında topladı. Kitapla, özellikle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarındaki aile yaşamlarına arkeolojik ve tarihsel açıdan bakılabilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından hazırlanan, müze, arşiv ve özel koleksiyon dokümanlarıyla zenginleştirilen, Türkiye’deki farklı kuruluş, özel kişi ve koleksiyonlardan temin edilen belgelerin yer aldığı “Aile Tarihinden Belgeler” kitabı, yaklaşık 300 görsel ile ailenin gelişimine ışık tutuluyor. Çalışmada, arkeolojik kazı sonucu çıkan ve aile konusunu ele alan çivi yazılı tabletler de dikkat çekiyor.

Vatandaşlar da katkı sağladı

Çivi yazılı belgeler ile Bizans dönemine ait malzemeler Ankara Anadolu Medeniyetleri, İstanbul, Çorum ve Sivas Arkeoloji Müzelerinden sağlanırken; Osmanlı dönemi belgelerinin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Topkapı Sarayı arşivinden, bir kısmı da özel koleksiyonlar, antikacı ve sahaflardan temin edildi. Vatandaşlar da ellerinde bulunan Cumhuriyet döneminin ilk yıllarına ait nikah cüzdanlarını paylaşarak çalışmaya destek verdi.

"Osmanlı arşiv zenginliği ile Cumhuriyet dönemi belgeleri buluşturulmuştur"

Farklı dinlerden evlilik, doğum, vaftiz ve ölüm için hazırlanan belgelerin de eklendiği toplam 224 sayfalık kitabın sunuş bölümünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kaleme aldı. Bakan Yanık, bugünkü belgelerde ailenin eşler ve çocuklar arası ilişkiler anlamında teminat altına alındığının görüldüğünü belirterek, “Yazılı belgeler aile tarihine şahitlik etmede en büyük zenginliğe sahiptir. Hukukî belgelere yansıyan doğum, evlilik ve ölüm devletlerde bir kayıt tutma evrimine işaret etmektedir. Geleneksel ve dinî meşruiyet yanında devletler resmî hukuk belgeleri ile ailenin varlığını teminat altına almıştır. Aile belgeleri bu çerçevede geleneksel sosyolojik yapıların hukukî devlet yapılarına dönüşmesine medeni hukuk üzerinden de işaret etmektedir” dedi.

Aile Tarihinden Belgeler çalışmasında, yaşanılan topraklardaki eski uygarlıklara ve Türk-İslam uygarlık çevresindeki diğer kültürlere yer verildiğini kaydeden Bakan Yanık, “Osmanlı arşiv zenginliği ile Cumhuriyet dönemi belgeleri buluşturulmuştur. Dört bin yıl öncenin ‘fakirlikte ve zenginlikte bir olmak’ ifadesi ile bugünün ‘iyi günde ve kötü günde bir olmak’ ifadesi, kil tabletlerde ve güncel nikah törenlerinde aynı anlamı taşımaktadır. Bu aile için beşerî ve tarihî bir sürekliliğin yaşadığına dikkat çekmektedir” ifadelerini kullandı.

Tanıtım toplantısına Bakan Yanık katılacak

“Aile Tarihinden Belgeler” kitabının tanıtım toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla 16 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.