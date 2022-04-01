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3 yıl uzattığı saçlarını peruk yaptırıp, kanser hastası genç kıza hediye etti

Adana’da yaşayan 14 yaşındaki Zeynep Aynur Akman, 3 yıl boyunca uzattığı saçlarını kestirip peruk yaptırarak, lenfoma kanseri tedavisi gören 15 yaşındaki Hatice Yaren’e hediye etti.

Haberde İnsan 01.04.2022, 09:59
3 yıl uzattığı saçlarını peruk yaptırıp, kanser hastası genç kıza hediye etti

Adana’da yaşayan 14 yaşındaki Zeynep Aynur Akman, 3 yıl boyunca uzattığı saçlarını kestirip peruk yaptırarak, lenfoma kanseri tedavisi gören 15 yaşındaki Hatice Yaren’e hediye etti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Durmuş (38) ve Dilek (34) Kara çiftinin 15 yaşındaki kızları Hatice Yaren’e bu yılın ocak ayında astım rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede lenfoma teşhisi konuldu. Bunun üzerine genç kız, ailesiyle birlikte Acıbadem Adana Hastanesi’ne başvurdu. Burada kanser tedavisine başlayan Hatice Yaren’in aldığı kemoterapinin yan etkisi nedeniyle saçları döküldü.

Saçlarını peruk yaptırmak için uzattı

Kanser hastalarının saçlarını kaybetmesine üzülen Zeynep Aynur Akman (14) ise 2019 yılında saçlarını uzatmaya başladı. 3 yıl boyunca saçlarını uzatan genç kız, 6 ay önce saçlarını kestirdi ve bir kanser hastasına bağışlamak için peruk yaptırdı. Zeynep Aynur, annesi Ece Edil Akman (47) ve babası Tolga Akman’ın (46) aracılığıyla Acıbadem Adana Hastanesi’ne ulaştı ve peruğu hediye etmek istediklerini söyledi. Hastane yönetimi ise 15 yaşındaki Hatice Yaren isimli hastanın kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybettiğini belirterek, bağış yapması için ailesini hastaneye davet etti. İki aile hastanede buluştu ve duygusal anların yaşandığı buluşmada Zeynep Aynur, Hatice Yaren’e peruğu hediye etti. Peruğu aldıktan sonra mutluluğu gözlerinden okunan Hatice Yaren, aylar sonra tekrardan saçlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

“Onları mutlu etmek hoşuma gitti”

Zeynep Aynur, herkesin aynı hassasiyeti gösterebileceğini belirterek, “Ben daha önce bu tip bağışları görmüştüm medyadan, çok etkilendim. Aklımda kaldı ve ben de bağış yapmak istedim. Zor zamanlarında insanlara yardım ve mutlu edebilmek benim çok hoşuma gitti. 11 yaşımda uzatmaya başladım. 3 yıl boyunca saçlarımı uzattım ve daha sonra kestirerek peruk yaptırdım. Yarenle buluşmamızın haber olmasını bu yüzden kabul ettim. Belki bu haberleri okuyan kişiler etkilenir ve saçlarını bağışlarlar diye düşündüm” diye konuştu.

“Herkesin Zeynep kadar duyarlı olmasını istiyorum”

Peruğu alan Hatice Yaren ise kendisine 12 Ocak’ta teşhis konduğunu belirtti. Büyük bir tepki vermediğini, bu hastalığı yeneceğini bildiğini ve inandığını aktaran Hatice Yaren, "Saçlarım ilk kemoterapiden sonra dökülmeye başladı. Saçlarımı çok seviyordum. Zeynep’in böyle bir davranışta bulunması beni çok mutlu etti. Zeynep bana sadece saçlarımı değil, umutlarımı da hediye etti. Herkesin Zeynep kadar duyarlı olmasını istiyorum. Benim gibi birçok peruk bekleyen hasta var. Buradan kamuoyuna seslenmek istiyorum, ’Siz de uzun saçlarınızı kestirmeyi düşünüyorsanız, peruk bağışı yapmayı düşünerek kestirebilirsiniz.’ Çöpe gitmesin, peruk olsun diyorum. Çünkü benim gibi pek çok hasta için peruk çok önemli. Hastalar yalnız olmadığını, başka kişilerin de hastaları düşündüğünü hissediyor. Bu da hastaları çok mutlu ediyor, hayata bağlıyor” ifadelerini kullandı.

“Umarım arkadaşlıkları ömür boyu devam eder”

Çocuk Hematolojisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, “Kanser tedavisinde kemoterapi kullanıyoruz. Ancak kemoterapinin yan etkisi saçları ve tüyleri döküyor. Kemoterapi tedavisi bittikten bir süre sonra saçlar yeniden çıkıyor. Ama bu süreçte çok iyi biliyoruz ki, saçın kaybı hasta için kemoterapiden bile daha önemli hale geliyor. Hastalarımız bu duygularını bizlerle paylaşıyorlar. Yaren de çok üzülmüştü saçları döküldüğünde. Zeynep ise çok hassas ve duyarlı bir genç kızımız. Bu hastalıktan mustarip yaşıtına gerçekten çok güzel bir davranışta bulundu. Umarım Yaren de iyileşecek. Samimi ve gerçek bir arkadaşlık için çok güzel ve anlamlı bir başlangıç yaptılar. Zeynep ile arkadaşlıkları ömür boyu devam edecektir diye düşünüyorum” dedi.

“Peruk, Yaren’in motivasyonunu yükseltti”

Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ise, Hatice Yaren’in tedavi sürecinin şu anda iyiye gittiğini, en yakın zamanda hastalıktan kurtulabileceğini söyledi. Dr. Şaşmaz, “Yaren çok genç bir yaşta kanserle mücadele ediyor, bu çok kolay bir süreç değil. Tıbbi olarak gereken her şey yapılıyor. Fakat tedavi sırasında hastaların moral ve motivasyonlarının yüksek olması, tedavi başarısını da arttırıyor. Zeynep’in bağışladığı saçlar, Yaren’in motivasyonunu yükseltti. Zeynep’i bu duyarlılığı nedeniyle kutluyoruz” diye konuştu.

Hatice Yaren’in annesi Dilek Kara, kızının hastalık sürecinden bahsetti. Kızının saçları ilk döküldüğünde çok üzüldüğünü söyleyen anne Kara, “Öğretmenleri, arkadaşları ve biz çok destek olduk kızımıza. Zeynep’in bu davranışı bize bir umut ışığı oldu. Yaren kendisine peruk bağışı yapılacağı haberini aldığında çok heyecanlandı. Ben kızımın gözlerindeki o ışığı gördüğümde çok mutlu oldum. Zeynep’e çok teşekkür ediyoruz. Bütün hastalarımıza umut ışığı olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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