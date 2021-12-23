Yine Pitbull dehşeti! 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralandı, pitbull sahibi ise babasını tehdit etti!

Gaziantep’te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, iki köpek güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.

Olay, öğleden sona Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.

Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Twitter'da paylaşılan bilgilere göre 2 pitbullun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye'nin apartman görevlisinin kızı olduğu, site yönetiminden olan pitbull sahiplerinin ise aileyi ''şikayetlerini geri çekmesi'' için tehdit ettiği söyleniyor.

Köpekler güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü

Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı. Yakalanan saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. İki köpek, barınağa götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Gaziantep Valiliği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

“Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştır”

Bir sitede oturan 5 şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpeğin site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladığı belirtilen açıklamada, “Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili beş şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam altı şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir” denildi.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

4 yaşındaki küçük kızın ağır yaralandığı olay tekrar eden pitbull vakalarını da gündeme getirdi. Sosyal medya kullanıcıları #AsiyeAteşYalnızDeğildir hashtag'i ile TT (toptrend) olan olay hakkında pitbull köpeklerinin beslenmesinin yasaklanması da konuşuluyor.

İşte o paylaşımlardan bazıları: