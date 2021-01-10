Whatsapp gizlilik sözleşmesi kararından döndü mü?

Sosyal medyada bir çok kaynak, Whatsapp’ın Gizlilik Sözleşmesi içerisinde Facebook maddesini kaldırdığını iddia etti.

Ancak Whatsapp’ın kararından döndüğüne dair resmi kaynaklardan bir doğrulama gelmedi.

Yani haber -en azından şimdilik- doğru değil. Ancak bu konuda büyük bir beklenti var.