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Whatsapp gizlilik sözleşmesi kararından döndü mü?
Whatsapp‘ın geri adım attığı iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Türkiye’de gizlilik sözleşmesi kararını kullanıcılarına sunarak büyük tepki toplayan ve büyük bir kullanıcı kitlesini Telegram, BİP, Signal gibi uygulamalara kaptıran Whatsapp’ın kararından döndüğü iddia edildi.
Gündem 10.01.2021, 23:17 11.01.2021, 00:22
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Sosyal medyada bir çok kaynak, Whatsapp’ın Gizlilik Sözleşmesi içerisinde Facebook maddesini kaldırdığını iddia etti.
Ancak Whatsapp’ın kararından döndüğüne dair resmi kaynaklardan bir doğrulama gelmedi.
Yani haber -en azından şimdilik- doğru değil. Ancak bu konuda büyük bir beklenti var.
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