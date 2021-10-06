THK Başkanı istifa için 2. kez yargıya başvurdu

Geçtiğimiz ay Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, 36 gün önce istifa etmek için yargıya başvurmuştu. Yargıdan henüz bir karar çıkmaması üzerine Aşçı'nın “Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın” diyerek yeniden yargıya başvurduğu öğrenildi.

ORMAN YANGINLARI SIRASINDA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Ağustos ayındaki büyük orman yangınları sürecinde Aşçı, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Aşçı'nın yangınların yaşandığı sırada "Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım" sözleri tepki toplamıştı.

Ayrıca yangın sırasında THK uçaklarının kullanılmaması da tepkileri daha fazla yükseltmişti. Aşçı'nın uçaklar için "Şu anda kullanılabilir 6 uçak var. Fakat şu anda bakımları yapılmadığı için hazır değiller" açıklaması ise kamuoyunda ve siyasette tansiyonu yükseltmişti.

'LİNÇ KAMPANYASINA KURBAN EDİLMEK İSTENDİM'

Aşçı, 1 Eylül'deki istifa dilekçesinde, “Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Kurumu batıranlar, bunlarla hareket eden mihraklar ve maalesef bu kişilerin yalan ve iftiralarının peşinden gidenlerin haksız itham ve saldırıları da devam etmektedir. Etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeni Kanunun 477’inci maddesi uyarında kayyumluk görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarından kayyumluk görevinden ayrılmam hususunda gereğini arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.