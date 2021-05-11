Taş ocağını istemiyorlar: İkizdere’ye giden Bakan Karaismailoğlu köylülerin tepkisiyle karşılaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İşkencedere Vadisi’inde yapılacak olan taş ocağı için açılan yol çalışmalarını yerinde inceledi. İkizdere’ye AK Parti’lilerden oluşan heyetle gelen Bakan Karaismailoğlu köylülerle görüştü ancak tepkilerle karşılaştı.

Köylüler doğalarının tahrip edilmesine tepki gösterdi. Bakan ise, “2 sene dolmadan çıkıp gideceğiz” dedi.

KÖYLÜLER İTİRAZ EDİNCE ALANDAN AYRILDI

Köylüler ise, “Çocuklarımız dahi burada oynayamıyor, siz olsaydınız burada yaşayabilir miydiniz? Biz taş ocağını istemiyoruz” diye tepki gösterdi.

Bakanın “Hepinize teşekkür ederim” demesinin ardından köylülerin tepkileri katlanarak artmaya devam etti, uğultular yükseldi. “Taş ocağına hayır, vadimize dokunmayın” sloganları atılmaya başlandı.

Bakan Karaismailoğlu tepkiler üzerine arkasını dönüp korumaları eşliğinde makam arabasına binerek alandan ayrıldı. Bakanın ayrılışıyla kalabalıktan yuhalama sesleri yükseldi. Köylüler, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

KÖYLÜLERLE UZLAŞAMADI

Bakana tepkiler İkizdere’nin farklı noktalarında devam etti. Bakanın araç konvoyuyla geldiği yolun üstünde bazı köylüler nöbet tuttu. Bakan Karaismailoğlu kendisini bekleyen bölge halkıyla görüşmeden vadiden ayrıldı.

Bakan, İkizdere ilçe merkezinde basın açıklamasında bulundu. Köylüler ile uzlaşma sağlayamayan Bakan Karaismailoğlu, “Köylülerle istişarelerimiz devam ediyor. İnşallah bölgeyi fazla rahatsız etmeden, bu bölgede eğer etkilenecek 10 tane ağaç varsa yerine 100 tane ağaç dikeceğiz” açıklaması yaptı. Bakanın ’10 ağaç kesip 100 tane ağaç dikeceğiz’ açıklamaları da ayrıca tepki çekti.

Taş ocağına karşı çıkan 7 kişilik bir grupla görüştüğünü de söyleyen Bakan Karaismailoğu, vatandaşlara iş, daha çok ağaç, daha az tahribat vaatleri verdi ancak halkın itirazlarını dinlemeden arabasına binerek gitti.

“BİZİMLE MUHATAP OLMADI”

Saatlerce bekleyen bazı köylüler ise, Bakan Karaismailoğlu ile görüşemediklerini ileri sürdü. Köylü bir kadın, “Sabahtan beri bekliyoruz. Donduk. Yazık günah değil mi bize? Hiç muhatap bile olmadı bizimle. İki kelime edemeden bindi arabasına gitti” dedi.

Başka bir kadın da “Muhatap olmadı bizimle. Sözümüzü bile dinlemedi. Zaten bizi korumaları bastırdı. O da çıktı gitti. Konuşamadık” diye tepki gösterdi.

CHP’DEN KONVOY TEPKİSİ

Bakan Karaismailoğlu’nun çok sayıda araç ve korumayla İkizdere’ye gelmesi dikkat çekti. Bakanı bekleyen köylülerin önünde güvenlik güçleri bekledi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Devletin tüm imkanları millete hakaret edenleri korumak için kullanıyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cengiz İnşaat İkizdere’de rahat inşaat yapabilsin diye koruma ordusuyla Rize’ye geldi” diyerek tepki gösterdi.