Süleyman Soylu'dan Özışık Kardeşler hakkında suç duyurusu!

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in videoları Türkiyde mafya, medya ve siyaset üçgeninde neler yaşandığını ortaya koydu.

Bugün sosyel medya hesabından gazeteci Hadi Özışık ile görüşme yaptığı videoyu paylaşan Peker, iktidara yakınlığıyla bilinen Hadi Özışık'ın Soylu hakkında söylediklerini ortaya koymuştu.

'Arabuluculuk" iddiasını yalanlayan Soylu, Süleyman Özışık ile yakın zamanda görüşmediğini açıkladı. Bakan, Hadi ve Süleyman Özışık hakkında yarın suç duyurusunda bulunacağını da belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in yayınladığı son videoları izlediğini ve büyük şok yaşadığını dile getirdi.

Soylu, Hadi Özışık ile Süleyman Özışık kardeşleri tanıdığını belirterek, "Yıllardır birlikte teşrik-i mesaide bulunduğumuz arkadaşlar bunlar, şaşkınım." dedi.

"ÖZIŞIK İLE GÖRÜŞMEDİM!"

Sedat Peker ile hayatında hiç tanışmadığını söyleyen İçişleri Bakanı, SuperHaber'e yaptığı açıklamada, kendisiyle gerçekleştirildiği öne sürülen "arabuluculuk" ziyaretinin hiç yaşanmadığını vurguladı.

Soylu iddiaya ilişkin, "Süleyman Özışık ile en son geçen yıl haziran ayında görüştüm, yakın zamanda Süleyman Özışık ile temasımız olmadı." ifadelerini kullandı.

Kendisine bir kumpas kurulduğunu da söyleyen Soylu sözlerine şöyle devam etti;

"Yakından tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideri ile bana tuzak ve tezgah kurdular. Yarın sabah Hadi Özışık ile Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım."

"KEŞKE BUGÜNLERİ GÖRMESEYDİM"

Yaşananlar nedeniyle oldukça üzgün olduğu gözlenen Soylu, SuperHaber'e yaptığı açıklamaları, "PKK ille terör örgütleri ve çeteler ile bu kadar mücadele veriyoruz, keşke başıma bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim." sözleriyle bitirdi.