Spor salonları açık mı, kapandı mı? Spor salonlarına ilişkin yeni karar..

Kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında "kısmi kapanma" dönemine geçildi.

Uygulamaya geçen yasaklar özellikle de işletme sahipleri tarafınca araştırma konusu haline geldi. Kararlar arasında spor salonlarına dair detaylar da yer aldı.

Akabinde işletmeciler ve spor yapanlar tarafından "Spor salonları kapandı mı?" sorusu merak konusu oldu. Peki spor salonları açık mı, kapandı mı? İşte kısmı kapanma genelgesine göre spor salonlarının son durumu..

SPOR SALONLARI AÇIK MI, KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." İfadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama sonrası spor salonlarına ilişkin karar da duyuruldu. Erdoğan açıklamasında, spor salonu ve eğlence merkezleri kapanacağını bildirdi.

SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurulu ve Kabine toplantıları iki haftalık süreçlerin sonucunda vakaların seyrine göre yeni kararlar alabiliyor.

Ancak dün gerçekleştirilen toplantının ardından alınan kararlar 14 Nisan Çarşamba akşamı itibarıyla 17 Mayıs Ramazan Bayramı sonuna kadar geçerli olacak.