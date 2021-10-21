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Sıcaklık düşüyor, gelecek hafta kış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre yurtta pazar gününe kadar yağış beklenmiyor ancak yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları düşüşe geçecek, yağış ve serin hava etkili olacak.

Gündem 21.10.2021, 10:52
Sıcaklık düşüyor, gelecek hafta kış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair yeni tahminlerini yayınladı. Mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların birkaç gün içinde düşüşe geçmesi bekleniyor. Pazar günü yurda giriş yapacak olan yağış, pazartesi günü etki alanını genişletecek. İstanbul’da bugün 19 dereceye yaklaşan sıcaklık değerleri pazartesi günü 14 derecenin altına inecek.

BUGÜN SİS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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