banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Ankaragücü - Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı saatleri...
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek
Sağlıkçılar erken emekli olabilecek

Samsun'da şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

Jandarma ekipleri, 6 yaşına giren Yusuf Sekmen'i yalnız bırakmayarak ona sürpriz yaptı.

Gündem 08.05.2021, 16:28
Samsun'da şehit çocuğuna doğum günü sürprizi

Samsun Salıpazarı Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli jandarma devriyesi, şehit P. Er Coşkun Sekmen’in emaneti olan Yusuf Sekmen'i unutmadı.

ÖNCE MEZAR ZİYARETİ ARDINDAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

2015 yılında Hakkari’de şehit düşen P. Er Coşkun Sekmen’in mezarını ziyaret ederek dua okudu. Mezar ziyaretinin ardından doğum günü pastası ile şehidin evine giden jandarma ekibi, şehidin oğlu Yusuf Sekmen’e 6. yaş gününde sürpriz yaptı.

"NİCE YILLARA YUSUF"

Odaya “İyi ki doğdun Yusuf’umuz” diye giren jandarma, alkışlar arasında minik Yusuf’a pastayı üfletti. Çocuğun doğum gününü kutlayan jandarma, ona çeşitli hediyeler de verdi. Sürpriz doğum günü, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.

Doğum günü kutlaması görüntüleri, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından "Nice sağlıklı yıllara Yusuf" diye paylaşıldı.

Yorumlar (0)
16°
orta şiddetli yağmur