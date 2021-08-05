Orman yangınlarında son durum: Termik santraldeki yangın söndü

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan ve dün akşam Yeniköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşan yangın, 11 saatin ardından bu sabah saat 08.00 sıralarında söndü. Santral çevresindeki yer yer devam eden alevlere müdahale ise hem karadan hem de havadan devam ediyor.



Türkevleri Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, dün rüzgarın etkisi ve farklı bölgelere saçılan kozalak parçalarının tutuşması nedeniyle geniş bir alana yayıldı. Yangının yerleşim bölgelerine ulaşmaması için gün boyu havadan ve karadan büyük mücadele verildi.



Sarp ve kayalık arazide süren yangın, zaman zaman bölgedeki yerleşim yerlerini de etkisi altına aldı.



Hava araçlarının ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen ilerleyen alevler, akşam saatlerinde Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerini de aşarak santralin bahçesine kadar geldi.

Santral çevresinde hazır bekletilen çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve su tankeriyle alevlerin termik santralin ana binası ve üniteleri ile sosyal tesislere ulaşmasının önüne geçilmeye çalışıldı.



Bu arada, Kemerköy Termik Santrali personeli akşam saatlerinde tahliye edildi, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarıldı. Santralin etrafındaki ağaçlar kesilirken iş makineleri ile de santral çevresinde hendekler kazıldı.

Yangının, bir üst noktadaki Yeniköy Termik Santrali'ne ulaşmaması için de büyük bir mücadele ortaya konuluyor.



Bölgede etkili olan rüzgar, çalışmaları zorlaştırıyor.

BAKANLAR BÖLGEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün akşam santralde incelemelerde bulunurken alevler bölgeye yaklaştı. Bu gelişmenin ardından Bakan Soylu, Bakan Dönmez ve Bakan Pakdemirli çalışmalarına devam etmek için Jandarma Karakoluna geçti.

ALTUN: SANTRAL KONTROLLÜ ŞEKİLDE DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Milas ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangına ilişkin, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Altun, "Tahliyenin ardından itfaiye ekiplerince durum tespiti için santralde incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen acil müdahale ekiplerince santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır" dedi.

UZMANLAR: YANGIN PATLAMALARA NEDEN OLMAZ

Uzmanlar tarafından termik santralde olası bir yangının patlamalara neden olmayacağı elektrik kesintileri yaşanacağı belirtiliyor. Buhar gücüyle çalışan bir santral olduğu için patlama yaşanmayacağı ifade edildi.

Kemerköy Termik Santrali'nde bulunan hidrojen tüpleri günler öncesinden yangın tehlikesine karşı boşaltılmıştı.

MSB'DEN TAHLİYE AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" açıklamasında bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, tahliyelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Tokat, tahliye kararının ardından ilçesi araçlarıyla tahliye edecek vatandaşların Kurtak, Alatepe, Pinar ve Dereköy yol istikametlerini kullanmalarını istedi. Telaşa, kargaşaya ve heyacana gerek olmadığını ifade eden Başkan Tokat, "Soğukkanlılıkla ve güvenli şekilde bu süreci tamamlayıp, vatandaşlarımızın güvenle tahliyesini sağlayacağız." dedi. Başkan Tokat Ören Marina'da bin 500 kişilik çıkarma gemisinin hazır şekilde beklediğini kaydetti.

1984 YILINDA KURULDU



Milas'taki yangında alevlerin ulaştığı Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali 37 yıldır faaliyetini sürdürüyor. 1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, 1050 Megawatt kurulu gücü ile tek başına Türkiye’nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2’sini karşılamaktadır. Santralde 3 üniteden oluşmaktadır. 1 ve 2'nci üniteler 1994 yılında, 3'üncü ünite ise 1995 yılında işletmeye açıldı ve halihazırda üretim devam etmektedir. Santralin üretim kapasitesi ise yıllık 4 milyar 95 milyon Kilowatt saat.



Türkiye'nin 30'uncu büyük elektrik ve 4'üncü büyük linyit santrali olan Kemerköy Termik Santrali, ana yakıt olarak yerli linyit kullanılmakta olup santralin günlük yakıt ihtiyacı 21 bin 600 ton. 37 yıldır hizmet veren Kemerköy Termik Santrali'nde 3 bin 500 dolayında personelin çalıştığı öğrenildi.

6 İLDE 15 NOKTADA ALEVLERLE MÜCADELE



6 ilde 15 noktada söndürme çalışmaları devam ediyor.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 8 günde 33 ilde 167 yangının ise kontrol altına alındığını açıkladı.

ANTALYA

Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti.

Tedbir amaçlı mahalle boşaltılırken, alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale gerçekleştirildi. Bazı bölümlerde yangınlar kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde de söndürme çalışmalarına devam ediliyor.



Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Alevlerin yol kenarında da etkili olduğunu belirten Özbilgi, "Gündoğmuş-Antalya kara yolunun bir tarafında alevler etkili olmuştu, ulaşımda tedbir almıştık. Bir süre kontrollü geçiş sağladığımız Gündoğmuş-Antalya kara yolu tamamen ulaşıma açıldı. Yolu trafiğe hiç kapatmamıştık" diye konuştu.

Manavgat ilçesinde de 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Orman yangını, Kızıldağ çevresinde etkisini sürdürüyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale bölgede yeniden başladı.

Antalya/Manavgat

MUĞLA

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı.



Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.



Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.



Bölgede, Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri tarafından yardım koordinasyon merkezi oluşturuldu.

Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.



Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ve itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklmaya göre Milas’ın Fesleğen Yaylası'ndaki yangında mahsur kalan bir vatandaş, Hava Kuvvetleri'nin 125’inci Eğitim Filo Komutanlığına ait helikopter ve görevli personel tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen vatandaşa ilk müdahale helikopterde yapıldı. Bölgede mahsur kalan başka vatanda olup olmadığını kontrol etmek üzere havadan keşif faaliyetleri sürüdürlüyor.

Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makineleriyle orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla da müdahale başladı.

Muğla/Milas/Türkevleri

Türkevleri Mahallesi'nde ise bazı evlerin yangından zarar gördüğü, bölgede çalışma başladığı görüldü. Öte yandan, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması üzerine bazı vatandaşlar da tahliye ettikleri hayvanlarını geri getirmeye başladı.

KÖYCEĞİZ'DE 3 MAHALLE BOŞALTILDI



Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.



Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor.



Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı.



Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı.



Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

ISPARTA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.



Çandır köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Isparta/Sütçüler

Havadan müdahale edilen yangında, arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek veriliyor.



Çandır köyünün karadan ulaşımın olmadığı bölgelerinde ve Boğazköy'de, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.



Çevre illerden gelen itfaiye araçlarıyla da soğutma çalışması yapılıyor.



Şar Deresi mevkisinde ise bir tırda yangın çıkması sonucu alevler ormanlık alana sıçradı, ekipler müdahale ediyor.

DENİZLİ

Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınların kontrol altına alındı. Güney ilçesindeki yangın ise sürüyor.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti.



Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, gece boyu sürdürülen çalışmalarla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

İki ilçedeki yangını soğutma çalışmaları helikopter desteğiyle devam ediyor.



Öte yandan, 2 yangına da Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti.



Ayrıca, Sarayköy ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

AYDIN

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.



Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde 2 gün önce başlayan orman yangınına ekipler çok sayıda arazöz, su tankeri ve beton mikseriyle müdahale ederken, vatandaşlar da kazma ve küreklerle mücadeleye destek veriyor.

Karacasu Kaymakamlığınca yapılan açıklamada bir mahallenin tedbir amaçlı kısmen tahliye edildiği bildirilmişti.

ADANA

Adana'nın Feke ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Feke ilçesi Akoluk mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri, arazöz ve çok sayıda yer ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana/Feke

HATAY



Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.



Bölgedeki yangına, çok sayıda arazöz ve iş makinesinin yanı sıra 300 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Hatay/Dörtyol

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarına, çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle müdahale ediyor.



Bölgeye, Hatay Valiliğinin talebi üzerine gönderilen 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli 160 personel de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ



Helikopterler ise havanın kararmasıyla müdahaleye ara verdi.



Alevlere müdahale sırasında dumandan etkilenen bir vatandaş da bölgede hazır bekletilen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan, yangın bölgesi, alevlere müdahale eden helikopterden görüntülendi.

8 CAN KAYBI



Yangınlar nedeniyle can kaybı 8'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muğla'da bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Antalya'da 7 kişi hayatını kaybetmişti.



Koca'nın sosyal medyadan yaptığı son açıklamaya göre Antalya'da 704 hasta taburcu edildi, 6 hastanın tedavisi sürüyor. Koca'nın paylaştığı bilgilere göre Muğla'da ise 450 hastanın tedavisi tamamlandı, 10 kişinin iste tedavisi devam ediyor.



MANAVGAT'TA BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yakalanan zanlı, tutuklandı.



Merkez Kavaklı Mahallesi Side Kavşağı'nda 28 Temmuz'da çıkan yangınla ilgili C.Y. (16), 30 Temmuz'da gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten orman yakmak" suçlamasıyla tutuklandı.



Çıktığı gün kontrol altına alınan yangında 2 bina, 1 depo ile ormanlık alanda hasar oluşmuştu.

''SİVİLLERİN GELİŞİGÜZEL BİR BİÇİMDE YANGINA MÜDAHALE ETMESİ GÜVENLİ DEĞİL''

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, orman yangınlarına müdahalenin belirli güvenlik tedbirlerine uyularak yapıldığı bildirildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangına müdahalede tehlikeli olan cephelerde sivillerin hiçbir deneyim ve kişisel koruyucu donanımı olmadan, gelişigüzel bir biçimde yangına müdahale etmesi güvenli değildir. Türkiye'de hiçbir itfaiye erinin veya orman işçisinin 'Bu ormanların yanmasını bekliyoruz' ifadesini kullanması mümkün değildir. Yangında canı pahasına fedakarca mücadele eden kahramanlarımızı töhmet altında bırakacak söz ve eylemlerden kaçınmak hepimizin ortak sorumluluğudur.''

AFAD'DAN AÇIKLAMA



AFAD'dan yapılan açıklamada ise yangın bölgesine şu ana kadar toplam 62,5 milyon lira yardım yapıldığı bildirildi. 1759 vatandaşa barınma hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, "Yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edilmiştir" denildi.