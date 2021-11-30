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Omicron varyantını tespit eden doktor risk grubunu açıkladı: 40 yaş altı genç erkekler...

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. DSÖ'nün 'Küresel risk çok yüksek' şeklinde uyardığı Omicron varyantını tespit eden doktor virüsün en yaygın görüldüğü yaş grubunu açıkladı.

Gündem 30.11.2021, 12:12
Omicron varyantını tespit eden doktor risk grubunu açıkladı: 40 yaş altı genç erkekler...

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüste (Kovid-19) korkulan oldu, virüs bir kez daha mutasyon geçirdi.

Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu.

Zira bilim insanlarının Omicron hakkında hâlâ bilmediği çok şey var, ancak varyant daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyona sahip.

Omicron'u ilk fark eden kişi olan Güney Afrika Tabipler Birliği başkanı olan Dr Angelique Coetzee, varyant ile ilgili yeni bilgiler verdi.

İŞTE EN ÇOK ETKİLENEN GRUP 

Yaklaşık sekiz ila 10 hafta boyunca, uygulama yaptıkları bölgede yeni bir Covid vakası görmediklerinin altını çizen Coetzee, 'Sonra 18 Kasım'da aniden viral bir enfeksiyona benzer semptomlarla gelen genç erkekler gördüm' dedi.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı'nın Danışma Komitesi'nde de yer alan Dr Coetzee, önceki dalgalarda olduğu gibi Omicron'da da önce gençlerin hastalandığını söyledi.

Doktorun şimdiye kadarki deneyimi, varyantın 40 veya daha genç olan insanları etkilemesiydi. Güney Afrika sağlık bakanı Dr Joe Phaahla, aşı oranları nispeten düşük olduğu için gençlerin Omicron'dan en çok etkilenen grup olduğunu söyledi.

YENİ SEMPTOMLARI AÇIKLADI 

Good Morning Britain'a konuşan Coetzee, Omicron bulaşan hastaların daha önceki varyantlara yakalananlardan farklı semptomlara sahip olduğunu söyledi.

Dr Coetzee, gördüğü hastalara dayanarak başlıca semptomların yorgunluk, vücut ağrıları ve baş ağrısı olduğunun altını çizdi.

'Semptomları daha önce tedavi ettiklerimden çok farklı ve çok hafifti' diyen Coetzee, daha önceki açıklamasında hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğu bilgisine dikkat çekmişti.

Coetzee, Wuhan ve Delta'da görülenin aksine bu varyant ile enfekte olanlardan hiçbirinin koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini belirtti.

Coetzee, ayrıca Omicron'a yakalanan kişilerde Delta varyantının aksine oksijen seviyelerinde büyük bir düşüş olmadığını söyledi.

Bu varyanta yakalananlarda hafif bir öksürüğün olabileceğinin altını çizen uzman isim, 'Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor' dedi.

Doktor ayrıca son 10 gün içinde Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılmadan tamamen iyileşen 30 hasta gördüğünü söyledi.

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