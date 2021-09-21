Honda Türkiye'den "stokçuluk" iddialarına yanıt

Ağustos ayında ÖTV matrahlarında yapılan düzenleme, otomotiv pazarındaki "indirimli araçlar satılmıyor, bekletiliyor" iddialarını yeniden alevlendirdi. Öyle ki Ticaret Bakanlığı bu konuda 2 binin üzerinde şikayet aldıklarını ve inceleme başlattıklarını duyurmuştu.

Öte yandan kısa süre önce yüzlerce Honda Civic modelinin park edilmiş halde bir arazide bulunduğuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Bu görüntüler üzerinden ÖTV indirimi kapsamına giren sıfır araçların satılmadığı ve stoklandığı iddia edildi. Böylece okla Honda Türkiye'nin üzerine döndü.

Bunun üzerine Honda Türkiye'den konuyla ilgili bir resmi açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, bir Honda bayisinin araç parkı görüntüleri ile bayinin satış yerine stok yaptığı yönünde haksız yorumlar bulunmaktadır. Bazı haber kaynaklarının da bu sosyal medya paylaşımını esas alarak haber yapma eğiliminde olduğunu gördüğümüzden resmi bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Otomotiv sektörünün sipariş, satış, filo, takas, ikinci el ve teslimat gibi tüm süreçlerine tam hâkim olmadan yapılan bu mesnetsiz paylaşımları, haberleri ve yorumları üzüntüyle karşılıyoruz.

Söz konusu görüntüler, bayimizin kurumsal firmalara filo kiralama faaliyetlerini yürütmek adına bağlantısı yapılmış ve ayrılmış araçlarını toplu halde bulundurduğu alandan izinsiz olarak alınmıştır. Bu görüntüleri çekerek yayan ve böylece gerek bayimizin ticari itibarına ve gerekse de markamıza zarar verenler için tüm hukuki yollara başvurma haklarımızın saklı olduğunun bilinmesini isteriz.



Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Honda Türkiye A.Ş."