Güvensiz olduğu belirlenen 41 maske markası açıklandı

Koronavirüs ile mücadele devam ederken, halk sağlığını tehdit edebilecek faktörlere yönelik denetimler hız kesmeden devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 335 kişisel koruyucu donanımını denetleyerek, 41 ürünün güvensiz olduğunu tespit etti.

41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı.

ÜRÜNLERDEN NUMUNE ALINDI

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzında gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştirildi.

Güvensizlik şüphesiyle ürünlerden numune alındı.

Numuneler testlere gönderildi. Solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda, standartlara uygun bir şekilde güvensizlik testleri yapıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Güvensizlik testinden geçemeyen maskeleri kamuoyu ile paylaşan bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanıma ulaşabilmesi için taviz verilmezken, bakanlık ürettikleri ürünlerle vatandaşımızın sağlığına kasteden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edecek.”