Fay Yasası Meclis'e geliyor! 18 ilde 100 bin bina taşınacak

Sabah'ın haberine göre; Elazığ depremi sonrasında çalışmalarına başlanan ve büyük ölçüde tamamlanan "Fay Yasası"nın da artık şekillenerek TBMM geleceği ifade edildi.

FAY YASASI RESMEN GELİYOR! ARTIK KİMSE O BÖGLELERDE OTURAMAYACAK

Çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması ve düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor. SABAH'ın detaylarına ulaştığı düzenlemede depreme ilişkin ve deprem bölgelerine ilişkin şu maddeler yer alacak:

TÜM AKTİF FAYLARA İNCELEME

Hükümet, yaz aylarında yaşanan Elazığ depreminden sonra önemli bir adım attı ve gelişmiş ülkelerde benzerleri bulunan fay yasası ile ilgili çalışmalara başladı. Çalışmanın önümüzdeki aylarda tamamlanması ve düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor. Akademik çalışmalarla koordineli olarka yürütülecek yeni düzende Türkiye genelindeki tüm aktif faylar tek tek incelenecek. Hangi fay hangi aralıkta deprem üretiyor (kaç yılda bir deprem oluyor) tespit edilecek.

FAYLARIN KAYMA HIZI BELİRLENECEK

Yine düzenlemenin son dakika ayrıntılarında yer alan maddelerden biri de Fayların kayma ve kırılma hızları... Fayların ne kadar kayma hızına sahip olduğu belirlenecek. Fay zonları boyunca hendekler açılıp fayın genişliği ölçülecek.

Bu ölçümün bir nedeni ve yaptırımı olacak. İşte o yaptırım;

SAKINIM BANDI ORTAYA ÇIKACAK VE BURALARA EV YAPMAK, OTURMAK YASAK OLACAK

Son dakika yasasının en önemli ayrıntısı belki de bu... Söz konusu çalışma ile bilimsel olarak tespit edilen fay genişliğinin çevresindeki sakınım bandı (ne kadarlık alana bina yapılmayacak) belirlenecek. Fay üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyecek.

OKUL, KIŞLA, HASTANE YAPILARINDA RAYLI SİSTEM

Bazı fay hatlarının etrafında deprem üretme potansiyeline göre okul, kışla, hastane gibi yapılar hariç belli ölçülerde yapılaşmaya izin verilebilecek. Hatta bu yapılarda izin verilse dahi raylı sistem olması gündeme alınacak.

FAY ÜZERİNDEKİ MEVCUT BİNALAR NE OLACAK?

Fay hatları üzerine yapılmış binaların ise kentsel dönüşüme tabi tutulması için mevcut düzenlemelere ek ne yapılabileceğine bakılacak.

İSTANBUL RİSK HARİTASI

Türkiye uzun süredir İstanbul depremini tartışıyor. İstanbul Risk Haritası'ndaki fay hatlarına yakınlığa göre birinci derece riskli ilçeler Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar olarak sıralanıyor.