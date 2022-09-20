Erzurum'da üniversite yerleşkesindeki yangın kontrol altında

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki yangın kontrol altına alındıERZURUM (İGFA) - Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin yerleşkesindeki yemekhanesinde bugün öğlen saatlerde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Açıklamada yangının sebebinin henüz belirlenemediği de belirtildi.

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok kısa sürede ekiplerin sevk edildiğini belirterek olay yerine giden Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

https://twitter.com/atauni1957/status/1572218748181807107