Çin zulmüne karşı ‘1 Nisan şakası değil, soykırım!’ çağrısı

Doğu Türkistan halkına yönelik Çin zulmü sistematik olarak sürüyor. Bu kapsamda seslerini duyurmak isteyen Doğu Türkistanlılar özellikle Türkiye'nin yardımlarını bekliyor.

Bir süredir İstanbul ve Ankara'da bulunan Çin temsilcilikleri önünde oturma eylemi düzenleyen Doğu Türkistanlılar, Çin polisi ya da askerlerinin gözaltına aldığı yakınlarından bir haber almak istiyor. Bu kapsamda kendilerine Türkiye'nin sahip çıktığını dile getiren mağdur yakınları 1 Nisan tarihini de ‘1 Nisan şakası değil, soykırım!' sloganıyla yurdun çeşitli noktalarında ‘Doğu Türkistan Platformu' olarak etkinlikler düzenliyor.

Doğu Türkistan Platformunda İHH, Mülteci Hakları Derneği, Mazlumder, Adaleti Savunanlar Derneği, Önder, Ailem Nerede, Cihannuma, Doğu Türkistan Basın ve Medya Derneği, Anadolu Gençlik Derneği yanı sıra onlarca yerli ve yabancı dernek ve vakıf etkinliğe destek veriyor.

Çin'in Doğu Türkistan Zulmünün geçmişi

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından yürütülen baskı ve asimilasyon politikaları 2014 yılından itibaren kurulan “yeniden eğitim kampları” ile birlikte sistematik bir mezalime dönüşmüştür.

Uluslararası insan hakları raporlarında “Yeniden Eğitim Kamplarında” toplam üç̧ milyon Uygur, Kırgız ve Kazak Türkü olduğu tahmin edilmektedir. Uygur Türklerinin toplama kamplarında tutulması hukuki bir sürecin sonucunda veya gereğince bir yargılamanın neticesinde olmayıp tamamen asimilasyon ve mezalim amacı taşımaktadır.

“Sincan yeniden eğitim kampları” adıyla uygulamaya konulmuş bu kamplarda; kitlesel kıyım, zorla evlendirme, sistematik tecavüz, cinsel istismar, doğum engelleme ve çocukları zorla bir başka aileye nakletme eylemlerinin gerçekleştirildiği uluslararası toplum tarafından defaten teyit edilmiştir.

"ÇİN'İN YAPTIĞI MEZALİM ULUSLARLARASI HUKUKA AYKIRIDIR"

Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türk halkına karşı planlı ve sistematik olarak yürütülen hürriyetten yoksun bırakma, işkence, zulüm, zorla doğum kontrolü ve öldürme eylemlerinin amacı bir topluluğun üyelerinin bir kısmının ya da tamamının yok edilmesi amacını taşımaktadır. Yine Çin Halk Cumhuriyeti tarafından uygulanan şiddet odaklı politikalar neticesinde Uygur Türk Halkının sahip olduğu tarihi, kültürel ve sosyal iç dinamiklerin yok edilmesi amaçlanmaktadır.

Urumçi Kampı

Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğu Türkistan'da uyguladığı mezalim, 1948 İnsan Hakları Beyannamesine, 1954 Lahey Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşmeye ve 1972 Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye aykırıdır. Bu kapsamda, Türk Milletinin tarihten bugüne tevarüs eden yüksek medeni vasfı ve insan onuruna olan bağlılığı sebebiyle, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Uygur Türk Halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı bu eylemlerin, Gazi Meclis nezdinde araştırılması ve sonuçlarının uluslararası topluma deklare edilmesi gerekmektedir.

https://sakadegilsoykirim.com/

https://insamer.com/tr/dogu-turkistanda-toplama-kamplari-adim-adim-soykirim_3058.html

https://insamer.com/tr/dogu-turkistan-raporu-gecmisten-bugune-din-ve-etnik-baskilar_3059.html

Kaynak: timeturk