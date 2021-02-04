Boğaziçi protestolarında gözaltına alınan 51 kişi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto eden göstericilerden gözaltına alınan 51 kişi serbest bırakıldı.

Tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza verme zorunluluğundan" oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak salıverildi.

Savcılığın ev hapsi uygulanmasını talep ettiği 12 kişi ile yurt dışına çıkış yasağı konulmasını istediği 9 kişi de aynı adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.