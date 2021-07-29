Bakan Soylu: Dünyada bizim kadar sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin tartışmalı göçmen politikasına ilişkin Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Soylu,"Bu konuda çok iddialıyım. Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim. Bu politikayı yapan ve uygulayan tek lider var: Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

Taliban’ın Afganistan’da sınırlarını genişletmesiyle Türkiye'ye artan göçlerin ardından ülkedeki sığınmacı politikası tartışmalara neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaşanan tartışmalara ilişkin Alçı’ya yaptığı değerlendirmelerde, “Afganistan ve Pakistan’dan gelenler bizim insanlarımız Nagehan Hanım. Bize hep kardeş olmuş iki ülkeden bahsediyoruz. Kaldı ki şu sıra oradan gelen büyük bir dalga da yok. 2019’da düzensiz göç kapsamında ülkeye girmeye çalışan 201 bin Afganlı yakalamıştık o yıl yakalanan kayıtsız ve yasadışı göçmenlerin toplamı 400 bindi. Bu yıl ise yasa dışı yollardan girmeye çalışan 70 bin kişi tespit ettik, bunların içinde Afganların rakamı 25 bin. 201 bine 2019’da ses çıkarmayanlar bu gün 25 bin ile ortalığı inletiyorlar. Bu tamamen algılar üzerinden bir operasyon” ifadelerini kullandı.

‘TEK ANLAYAN LİDER MERKEL’

Türkiye’nin insani göç politikaları izlediğini savunan Soylu “Hem kendini düzensiz göçten koruyor hem de hayatını kurtarmak için bize sığınanlara yönelik insani vazifesini yapıyor” dedi. Soylu şöyle devam etti: “Dünyada bizim kadar kapsamlı ve sağlıklı işleyen bir göç yönetimi göstersinler adımı değiştireyim. Bu politikayı yapan ve uygulayan tek lider var: Recep Tayyip Erdoğan. Yapılanın önemini tek anlayan lider ise Angela Merkel.”

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN’IN AÇIKLAMALARI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancıların su faturalarına 10 kat zam yapılacağı açıklamasını da değerlendiren Soylu, "Ben bu insanlığa aykırı çağrıya özellikle sessiz kaldım. İnsanlar kötülüğün gücünü görsün istedim. Yabancı düşmanlığı ya da göçmen düşmanlığı bizim özümüzde yoktur. Batı’daki ırkçı akımlardan kaynaklıdır bu. Bizim geleneğimiz, inancımız, kültürümüz din, dil, ırk ayrımı yapmadan insanı sevmeyi öğretir. Türk töresi bunu gerektirir" şeklinde konuştu.

Soylu, Türkiye’deki yabancıların verilerini de şöyle paylaştı: “Ülkemizdeki yabancı sayısı tam 5,5 milyon. Bunun 3 milyon 650 bini Suriye kökenli. Suriyelilerin 1 milyon 150 bini ikametli, 400 bini mülteci, geri kalanı da geçici koruma statüsünde. Toplam sayı içinde kayıtsız yani yasadışı göçmen sayısı sadece 200 bin civarında. Bunların içinde vize vs gibi normal yollarla gelip kalmış olanlar da var.”