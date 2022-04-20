AB limanları, Rus gemilerine kapatılıyor

ABD’nin kuzeydoğusundaki birçok eyalette etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar nedeniyle 200 bini New York eyaletinde olmak üzere toplam 300 bin kişi elektriksiz kaldı.

300 bin kişi elektiriksiz kaldı

Ulusal Hava Durumu Servisi, saatte 64 kilometre hıza ulaşan fırtınanın ve yoğun sulu kar yağışının ağaç dallarını kopararak tehlikeye neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

New York’lu yetkililer tarafından yapılan açıklamada, insanlara mümkün oldukça yollardan uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Kar kalınlığında Nisan ayı rekoru

New York eyaletinde bulunan Binghamton kasabasında dün itibariyle 38.6 santimetreye ulaşan kar kalınlığıyla Nisan ayının rekoru kırıldı.

Virgil kasabasında ölçülen 45 santimetre kar ile tahmin edilen en yüksek kar kalınlığına ulaşılmış oldu.

Pensilvanya’da da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. (ensonhaber)