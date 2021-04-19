banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatında değişikliğe gitti
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Harvey Nichols Türkiye mağazasını kapattı
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması
Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Yıldırım ve Mudanya’da su kesintisi

Bursa merkez ilçesi Yıldırım ve Mudanya’da yapılacak çalışmalar kapsamında sular kesintileri yaşanacak.

Güncel 19.04.2021, 15:27
3
Yıldırım ve Mudanya’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle; “Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi, 6.Gazi Sokak, 2.Altın Sokak ile 2.Belde Sokak ve civarında 20/04/2021 - 17/05/2021 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.


Öte yandan BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 20. Sokak ve civarında 20/04/2021 - 20/05/2021 tarihleri arasında, 10.00- 16.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.


Tedbirli olunması rica olunur” denildi.

banner478
#Bursa #yıldırım #mudanya
Yorumlar (0)
banner470
12°
hafif yağmur