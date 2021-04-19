Yıldırım ve Mudanya’da su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle; “Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Duaçınarı Mahallesi, 6.Gazi Sokak, 2.Altın Sokak ile 2.Belde Sokak ve civarında 20/04/2021 - 17/05/2021 tarihleri arasında, 10.00-18.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.



Öte yandan BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi, Bademli Mahallesi, 20. Sokak ve civarında 20/04/2021 - 20/05/2021 tarihleri arasında, 10.00- 16.00 saatleri arasında, zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.



Tedbirli olunması rica olunur” denildi.