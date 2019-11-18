Yeniden Refah Partisi, 1. Olağan Büyük Kongresini yaptı

Erbakan, Ankara Arena Spor Salonu'nda "Burada gelecek var" sloganıyla düzenlenen Yeniden Refah Partisi 1'inci Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, mazlumlara, gariplere, ezilenlere umut; Türkiye, İslam alemi ve adil bir düzen isteyen tüm insanlar için alternatif olmak istediklerini söyledi.

Türkiye'deki ekonomik sorunları bitirecek projelere sahip olduklarını ifade eden Erbakan, şunları kaydetti:

"Siyaset, bütün insanlığın kurtuluşu için zalimin zulmüne 'dur' demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir. Biz petrol, çimento, borç, faiz ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini uygulayacağız. Türkiye, komşu ülkelerden uzak yerlerden tarım ve hayvancılık ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz bütün bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahibiz. Tarım ve hayvancılığı en güçlü şekilde destekleyeceğiz."

Erbakan, Türkiye'de huzur ve barışın adaletle sağlanacağını vurgulayarak, iktidara gelmeleri halinde haklının güçlü olduğu bir yargı düzeni oluşturacaklarını belirtti.

"Bütün insanlarımıza din, dil, ırk ayrımını gözetmeksizin hizmet edeceğiz. Biz vatandaşımızı Türk-Kürt, Alevi-Sünni, dindar-laik olarak ayırmayacağız." diyen Erbakan, ayrıca eğitim sisteminde de düzenlemeler yapmayı planladıklarını kaydetti.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile yabancı misyon temsilcileri katıldı.

YENİDEN GENEL BAŞKAN

Fatih Erbakan, kurucusu olduğu Yeniden Refah Partisinin genel başkanlığına seçildi.

Yeniden Refah Partisinin 1. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda, 81 ilden delegelerin katılımıyla gerçekleşti.

Kongrede yapılan genel başkanlık seçiminde, kayıtlı bin 117 delegeden 978'i oy kullandı. Fatih Erbakan 971 oy alırken, 7 oy geçersiz sayıldı.

Böylece Fatih Erbakan, partisinin ilk olağan genel kurulunda geçerli oyların tamamını alarak genel başkan oldu.

Fatih Erbakan Kimdir?

Fatih Erbakan, 1 Ocak 1979 tarihinde Ankara'da doğdu. Tam adı Muhammed Ali Fatih Erbakan. Annesi Nermin Erbakan babası başbakanlık da yapmış olan Necmettin Erbakan. Zeynep Erbakan, Elif Erbakan adlarında iki kız kardeşi var. İlkokulu Ankara‘da okuduktan sonra ortaokulu Ankara Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda okudu. Lise eğitimini ise Ankara Ayrancı Lisesi'nde okuyarak mezun oldu.

Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği fakültesinden Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra yüksek lisans için İngiltere‘ye gitti. Londra‘da Royal Holloway Koleji'nde işletme alanında yönetim ve organizasyon doktorasına başladı ancak annesi Nermin Erbakan vefat edince Türkiye'ye döndü. Sonra da yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde yaptı. Devamında yine aynı üniversitede Yönetim ve Organizasyon dalında doktorasını yaptı. 2012 yılında 30 bin liralık bedelini peşin yatırarak bedelli askerlik yapmış oldu.

Fatih Erbakan lise yıllarından itibaren defalarca babasının yanında kürsüye çıkıp baş parmağını havaya kaldırarak siyasete ısındı. 1998 yılında ailesiyle birlikte Mekke‘ye gitti ve ikinci kez hacı oldu.

Fatih Erbakan, 2012 yılında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi oldu ve aynı zamanda Genel başkan başdanışmanı olarak Saadet Partisi'nde görevine devam ediyor.

Fatih Erbakan, 23 Şubat 2003 tarihinde babasının siyasi yasağının bittiği gün Beyza Molu ile Çırağan Sarayı'nda evlendi. İkiz kız çocukları vardır.

17 Kasım 2013 tarihinde “Prof.Dr. Necmettin Erbakan Vakfı” kuruldu ve Genel Başkanı olarak da Fatih Erbakan seçildi. 23 Kasım 2018'den bu yana ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanlık görevini sürdürüyor.