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Yeniden görülen Man Adası davasında Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 197 bin lira tazminat ödeyecek

Yeniden görülen "Man Adası" davasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Güncel 14.07.2020, 17:49
2004
Yeniden görülen Man Adası davasında Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 197 bin lira tazminat ödeyecek

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatları katıldı. Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bazı partililer de izleyici olarak takip etti.

Duruşmada söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlarınının avukatı Ferah Yıldız, Hukuk Muhakemeleri Kanunu şartları oluşmadığından davalı tarafın taleplerinin reddini istediklerini belirterek, "Karşı tarafın talepleri davayı uzatmaya yöneliktir. Davanın kabulüne karar verilmesini istiyoruz" dedi.

Reddi hakim talebi reddedildi

Hakim Ülkü Ergin, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in reddihakim talebini, red sebebine ilişkin inandırıcı delil ve emarelerin bulunmadığı, dilekçelerin soyut iddialar içerdiği, davayı uzatma amaçlı yapıldığı gerekçeleriyle reddetti.

Davacılar avukatı Ferah Yıldız, bu davanın İstinaf tarafından usulden bozulduğunu, esastan bozulmadığını ifade ederek, "Davalının siyaset adı altında ve kürsü marifetiyle müvekkillerimin şahsına yönelik alçak ve benzeri ifadeler kullanarak ispat etmekte zorlandığı ve mahkemeyi baskı altına alan ifadeleri nedeniyle her bir müvekkil için ayrı ayrı ve aynen davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Son diyecekleri sorulan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Genel Başkanları tarafından ileri sürülen tüm iddiaların gerçek olduğunu, belgesi bulunduğunu ileri sürdü.

"Davalı avukatı ağır cezada FETÖ'den yargılanmaktadır"

Yeniden söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun avukatının davayı kişiselleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burayı siyaset meydanına çevirmiştir. Davalı avukatı ağır cezada FETÖ'den yargılanmaktadır. Karşı taraf mahkemeyi tehdit ederek, müvekkilleri tehdit ederek savunma sınırlarını aşmıştır. Kendileri bu davayı kaybedeceklerini bildikleri için mahkemeyi, müvekkilleri ve tarafımızı karalayıp tehdit etmiştir. Buna ilişkin yasal haklarımızı da saklı tuttuğumuzu da beyan ederiz."

Bunun üzerine söz alan Celal Çelik, kendisi hakkında FETÖ'den hiçbir zaman dava açılmadığını söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, davacılar hakkındaki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu, yurt dışına herhangi bir para gönderilmediğinin sabit olduğu anlaşıldığından haksız fiile dayalı davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Faiziyle ödenecek

Mahkeme bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 110 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 15 bin lira, Ziya İlgen'e 17 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 25 bin lira, Osman Ketenci'ye 20 bin lira ve Mustafa Gündoğan'a da 10 bin lira manevi tazminatı 28 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

Davanın bitmesinin ardından adliye önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkemenin verdiği kararı eleştirdi.

1 milyon 500 bin lira talepli dava açılmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve iş insanı Mustafa Gündoğan'ın avukatları tarafından hazırlanan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasına yer verilmişti.

Dilekçede, Erdoğan ve adı geçenleri hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar isnat ederek ağır hakaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun, müvekkillerin toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmasına sebep olduğu ifade edilmişti.

Dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına 500 bin lira, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci ve iş insanı Mustafa Gündoğan için de 200'er bin lira olmak üzere 1 milyon 500 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi istenmişti.

İlk karar itiraz üzerine bozulmuştu

Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesi, 7 Haziran 2018'de verdiği kararında, davalı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 110 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 15 bin lira, Ziya İlgen'e 17 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 25 bin lira, Osman Ketenci'ye 20 bin lira ve Mustafa Gündoğan'a da 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

Davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu karara itiraz etmesi üzerine talebi kabul eden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi dava dosyasının usulden bozularak, yeniden görülmesine amacıyla yerel mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

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