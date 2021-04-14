YANINDAYIZ Derneği’nin Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

YANINDAYIZ Derneği Kurucu Başkanı Nur Ger, genel kurulu açarken yaptığı konuşmada Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesinin olumsuz sonuçlarına değindi ve şunları söyledi:

“Son dönemde ülkenin gündemine oturan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını çekmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının ve hak temelli savunu mücadelesinin büyük bir darbe almasına yol açmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği bir süreçtir. Bu süreç, toplum içi ilişkilerin tahakküm ve ataerkillikten uzak; eşitlik ve demokrasi çevresinde şekillenmesini ilke edinir. Hem özel hem de kamusal alanda kadın ver erkeğin cinsiyetleri üzerinden rollerini tarif eden bu ataerkil düzen kadın ve erkek arasındaki biyolojik farkın tabii doğal bir sonucuymuş gibi bizlere neyi nasıl yapmamız gerektiğini dikte etmekte ve aslında hem kadını hem de erkeği baskılamaktadır. Bu kapsamda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına verilen uğraşların başarıyla sonuçlanmasında erkekler oldukça önemli bir rol oynamaktadırlar. Erkeklerin bu sürece katılımı, ataerkil yapının inşa ettiği erkeklik kodlarını ve ataerkillikten pay alan cinsiyetçi ilişkileri tekrar gözden geçirmelerini gerektirir. Böylece, erkeklerin aile, iş, sağlık, eğitim siyaset alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında sorumluluk almaları, yerine getirmeleri, hak temelli savunu mücadelesindeki yolu daha da kısaltacaktır. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması aslında yalnızca kadınlara değil erkeklere de bağımsızlık sunacaktır.” dedi.

Derneğin faaliyet raporuna ve yapılan çalışmalara da değinen Ger; derneğin gelecek döneme ilişkin faaliyetleri ve hedeflerini şöyle açıkladı:

Eylül ayının son haftasında “kadın erkek eşittir nokta!” Konferans dizisinin ikincisini yapmayı planlıyoruz.

Stratejik Eylem Planımızın çalışmalarına başladık Ekim 2021’de tamamlayacağız.

2021 Aralık sonunda tamamlanacak olan TCE Endeks çalışmasının 2. Faz çalışmalarına başlanacak ve 81 il 973 ilçeyle ilgili veriler toplanacak.

Yıl sonuna kadar yapılması hedeflenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinde hedefimiz 50 eğitimi tamamlamak

Hedeflediğimiz üzere üye sayımız 93’ten 135’e çıkarılacak.

Gönüllü çalışmaları kapsamında yıl sonuna kadar 4 tane yapılması planlanan Eğitici Seminer Faaliyetleri düzenlenecek.

Son olarak, kaynak geliştirme faaliyetleri kapsamında yıl sonuna kadar en az 2 yeni hibe fonlarına başvurulacak.

YANINDAYIZ Erkekleri çok gecikmiş de olsa bu hakların bir an önce hayata geçirilmesi için ülkemizdeki diğer erkeklere örnek olacaklar.”dedi.

2021-2023 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

ASİL YEDEK

Nur Ger Ayhan Eren

Levent İhsan Kömür Cüneyt Yavuz

Sinan Altun Bahadır Kaleağası

Bülent Gürcan Bülent Bayraktar

Erkan Tozluyurt Serdar Aytok

Ergün Güler Ahmet Ercüment Polat

Alemşah Öztürk Serhan Ok

Kerim Beydağı Mert Fırat

Derin Altan Ali Yılmaz

2021-2023 DENETLEME KURULU:

ASİL YEDEK

Osman Ünal Ahmet Cemal Dördüncü

Gönenç Gürkaynak Mustafa Alpagut

Fuat Pamukçu Tufan Alatan