Van'daki çığ felaketinde can kaybı 41'e yükseldi

Van'daki çığ felaketlerinde can kaybı sayısı 41'e yükseldi.

Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin öldüğü çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmalarını yürüten ekibin üzerine de çığ düştü.

Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı.

Çalışmalarda 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan 84 kişi ise hastanelere kaldırıldı.

Akşam saatlerinde ara verilen kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

Bölgede önce alan taraması yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.

Kurtarma ekipleri 3 cansız bedene daha ulaştı. Böylece ilk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 41'e yükseldi.

ÇIĞ BÖLGESİNE GİRİŞ YASAK

Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi'nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor. Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor. Bölgede toplamda 180 personel, 23 araç ve 1 Mobil Koordinasyon Merkezi görev yapıyor.

"TEHLİKE DEVAM EDİYOR"



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez bir açıklama yaptı.



Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, "Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi" dedi. Çığın yaşandığı bölgeye 15 ambulans ve yeni ekiplerin gönderildiğini sözlerine ekleyen Bilmez, "Çığ tehlikesi devam ediyor. Vatandaşların ekiplerin uyarılarına dikkat etmelerini istiyoruz" diye konuştu.

İLK ÇIĞDA 5 ÖLÜ



Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde dün saat 17.00 sıralarında bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştı.